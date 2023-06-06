Mahsur kalan hastaların imdadına UMKE yetişti

Sağanak yağış Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Küre, İnebolu, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde etkili oldu. Bazı yollar çökerken, ev ve işyeri sular altında kaldı. İl genelinde 38 köyle ulaşım kesildi. Bozkurt'un Bayramgazi köyüne bağlı Muşna Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Ayşe Kırıştı (86), Çatalzeytin'in Sırakonak köyünde yaşayan ve beyin kanaması geçiren Fatma Demir (78) ile İnebolu'nun Hacıibrahim köyünde düşme sonucu kalça kemiği kırılan Mehmet Yılmazer, UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere gönderildi. UMKE ekiplerinin Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde toplamda 4'ü diyaliz hastası 6 kişiyi kurtardığı belirtildi. Ağlı'nın Yeşilpınar köyünde de onlarca kovan sele kapıldı, binlerce arı telef oldu. Küre'nin köylerinde ise menfezlerden yapılan geçici köprülerde zarar oluştu. İnebolu ilçesinde de selin ardından temizlik çalışmaları başladı.