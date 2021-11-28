Mail dayağına iğrenç kumpas!

Sivas Şarkışla'da bir aile dramı yaşandı. Olay, bir çocuk annesi Nurgül Y.'nin Aydın C. ile internet üzerinden tanışıp ilişki yaşamasıyla başladı. Nurgül Y., Aydın C. ile evlenebilmek için ailesinin rızasını alamayınca Ankara'daki evinden kaçıp Aydın C'nin evine yerleşti. Kısa süre içerisinde çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı.

UNUTMA BEDELİ PALALI SALDIRI

İddiaya göre şüpheli koca, e-mail hesabına erişmek istediği eşine şifresini sordu. Genç anne şifresini unuttuğunu söyleyince eşinin saldırısına uğradı. Şüpheli, palayla saldırdığı eşinin vücudunda kesikler açıp, telefonunun şarj kablosuyla da boğmaya çalıştı. Nurgül Y. gördüğü şiddetin ardından 2 gün boyunca yatalak kaldı. Bunun üzerine Aydın C, eşini annesinin Mersin'deki evine götürdü. Durumunun ciddi olduğu anlaşılan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Darp edildiğini söylememesi için ölümle tehdit edilen Nurgül Y., kendisine ne olduğunu soran doktorlara "düştüm" deyince durumdan şüphelenen hastane görevlileri polise ihbarda bulundu. Çaresiz kadın yaşadığı dehşeti polise anlatınca dayakçı koca gözaltına alındı, Nurgül Y. ise ailesinin Ankara'daki evine sığındı.

AKILALMAZ KUMPAS

Cezaevinde bir ay geçirdikten sonra tahliye olan şüpheli koca ile Nurgül Y, kısa süre içerisinde barışarak tekrar beraber yaşamaya başladı ancak aynı sorunlar tekrar gün yüzüne çıktı. Nurgül Y'nin iddiasına göre dayakçı koca gözü dönmüş bir şekilde geldiği evde eşine ve üvey evladına akılalmaz bir kumpas kurdu. Şüpheli Aydın C, ölümle tehdit ettiği eşini 4 yaşındaki çocuğuyla yakınlaşmaya zorlayıp o anları cep telefonuyla kayda aldı. Olayın ardından aile içerisindeki şiddet dayanılmaz hale gelince genç kadın tekrar evden kaçıp ailesinin yanına yerleşti. Nurgül Y'nin evden kaçtığını fark eden Aydın C. ise elindeki görüntüleri yargıya taşıyarak eşinden şikayetçi oldu.

7 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI ALDI

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan dava açılan Nurgül Y. çıkarıldığı mahkemece 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aldığı şok cezanın ardından istinafa giderek hakkını arayacağını belirten Nurgül Y. maruz kaldığı skandallar zincirini SABAH'a anlattı.

"GÜNDE 3 ÖĞÜN DAYAK YERDİM"

Nurgül Y. "Biz Sivas'ta yaşıyorduk. Ailem Aydın'ı tanıyınca beni ondan uzaklaştırmak için Ankara'ya taşındık. Ben annemin sözünü dinlemeyip Aydın'a kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendim, kullanmasını istemediğim için hep tartışırdık. Sudan sebeplerde günde 3 öğün dayak yerdim. Mail şifremi unuttum diye çocuğumun gözleri önünde palayla saldırdı, şarj kablosuyla boğmaya kalktı. 2 gün yataktan kalkamadım" dedi.

"YÜZÜ ŞEYTAN GİBİYDİ"

Gördüğü şiddetin ardından ailesinin yanına sığındığını belirten Nurgül Y. "Uyuşturucuyu bıraktığını söyleyerek tekrar barışmak istedi, bende inandım. Çok yanılmışım, yine bir gün eve geldi, uyuşturucu kullanmıştı, yüzü adeta şeytan gibiydi. Benimle çocuğumu aynı yatağa soktu, bizi öldürmekle tehdit edip yakınlaşmamızı istedi, sanki gizli çekim yapmış gibi o anları kayda almış. Beni polise verirsen bunları yayarım diye tehdit ediyordu. Telefonumu alıp beni eve hapsetmişti. Kendisi evde olmadığı bir gün cama çıkıp çığlık atarak yardım istedim. İtfaiye merdiven aracıyla beni 4'üncü kattan kurtardı" diye konuştu.

İSTİNAFA GİDECEĞİM

Nurgül Y.: Ben evden kaçmayı başarınca telefonuyla çektiği görüntüleri mahkemeye vermiş. Hakkımda dava açıldı, ölümle tehdit edildiğimi söyledim. Telefon kriminale götürüldü ancak kilidi açılamadığı için görüntülerin kurgu olduğu belirlenemedi. Karar mahkememde savcı beraatimi istedi ama 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldım. İstinafa gideceğim. Oğlum babasının yanında kaldı, babası bir uyuşturucu bağımlısı ve oğlumun onun yanında büyümesi demek hayatının hiç olacağı demek, lütfen sesimi duyun."