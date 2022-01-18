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Giriş Tarihi: 18.1.2022 16:51 Son Güncelleme: 18.1.2022 17:00

Makaslayan TIR, trafiği felç etti

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
ABBAS ÇAKAR
Makaslayan TIR, trafiği felç etti

TEM Otoyolu üzeri, Bolu Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, İstanbul istikametine trafiği akışını felç etti.

TEM Otoyolu üzeri Bolu Tüneli Çıkışında meydana gelen olayda, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi alınamayan bir TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan ve yer yer buz tutan yolda kontrolden çıktı.

Dorsesi ve kupası ile TIR'ın tüm yolu kaplaması nedeniyle, trafik durdu.

Ekipler makaslama yapan TIR'ın kurtarmak ve yolu tekrar trafiğe açmak amacıyla çalışma başlattı.

Öte yandan Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Operasyon Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi de, hemen harekete geçerek yolda duraklamak zorunda kalan vatandaşlar için sıcak ikram ve atıştırmalıkları bölgeye götürdüğü öğrenildi.

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Makaslayan TIR, trafiği felç etti
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