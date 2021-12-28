Makedon Kulesi’nde restorasyon başladı

ROMA İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 2'nci yüzyılda kurulan Hadrianopolis'i çevreleyen surların dört köşesindeki kulelerden biri olan, Edirne kent merkezindeki Makedon Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir yıl sürecek çalışmalarda, Makedon Kulesi'nin restorasyonunun yanı sıra çevresinde de düzenlemeler yapılacak. Yerden 48 metre yükseklikte bulunan kulenin üst bölümüne de seyir kulesi yapılacağı bildirildi. Müze olarak açılacak Makedon Kulesi'ne gelenler tarihi yapıyı gezdikten sonra seyir tepesine çıkarak buradan tarihi kenti izleme fırsatı bulacak.