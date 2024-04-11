Mal varlığı tartışması aile faciasıyla bitti

Aile faciası, Arefe akşamı Sakarya'nın Akova Mahallesi'nde bulunan Hantek Konutları'nda yaşandı. Mevlüt Çelik, mal varlığı nedeniyle babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik ile tartıştı. Tartışmada cinnet getiren Mevlüt Çelik, silahla babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik'i silahla vurarak öldürdü.Bu arada cinayeti haber alan ailenin diğer çocuğu Selçuk Çelik, yanına aldığı bıçakla eve giderken sokakta Mevlüt Çelik ile karşılaştı. İki kardeş sokakta birbirlerine girdi. Mevlüt Çelik, silahla kardeşi Selçuk Çelik'i omuzundan vurdu. Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt Çelik'i bıçaklayıp öldürdü. Yaralanan Selçuk Çelik, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Mevlüt Çelik'in üvey anne ve baba, Selçuk Çelik'in ise kardeş katili olduğu aile katliamına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı 'araba' yüzünden çıktığı iddia edildi.Aile faciasında ölen baba Vahdettin, üvey anne Melek Çelik ve saldırgan Mevlüt Çelik'in cenazeleri, savcı ve polislerin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayetleri haber alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Ayrıca olayın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. 12 sene önce eski eşi O.S. tarafından silahla vurulan 38 haftalık hamile Neslihan Çelik'in, Vahdettin Çelik'in kızı olduğu öğrenildi. Neslihan Çelik'in ölümünün ardından sezaryenle alınan ve cinsiyeti kız olan bebeği de yaşam savaşını kaybetmişti.