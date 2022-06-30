Malabadi Köprüsü Nerede? Malabadi Köprüsü Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Tarihi Malabadi Köprüsü'nün üzerinde hayvan, güneş ve insan motifleri yer alıyor. Ayrıca köprü, kervan ve yolcular için 2 adet odayı da bünyesi içerisinde barındıran bir yapı olma özelliğini taşıyor. Bu gibi özellikleri ile diğer köprülerden ayrılan Malabadi Köprüsü nerede sorusu pek çok insanın aklını kurcalıyor. Adı nedeni ile Türkiye dışında bir köprü olduğu sanılan Malabadi, aslında ülkemizin sınırları içerisinde yer alıyor. Bu nedenle Malabadi Köprüsü hangi ile konusu merak ediliyor. Sizin için Malabadi Köprüsü hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Malabadi Köprüsü'ne nasıl gidilir diye düşünüyorsanız yazımızı mutlaka okumalısınız.

Malabadi Köprüsü Nerede?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Malabadi Köprüsü nereye bağlı diye oldukça merak ediliyor. Tarihi Malabadi Köprüsü, El Cezire'nin yani Mezopotamya'nın kuzeyinde yer alan Diyarbakır'da bulunuyor.

Diyarbakır ve Batman yolu üzerinde konumlandırılan köprü, Batman Çayı'nın da üzerinde yer alıyor. Orta çağ mimarisi olan Malabadi Köprüsü, Timurtaş Bin-i İlgazi tarafından inşa edilmiştir. Bu bilgilere ise köprünün üzerinde yer alan kitabeden edinilmiştir. Köprü, geçmişten bugüne restorasyonlardan geçmiştir.

Malabadi Köprüsü'ne Nasıl Gidilir?

Malabadi Köprüsü'ne nasıl gidilir diye merak ediyorsanız, cevabını hızlıca verelim. Diyarbakır ve Batman yolu üzerinde bulunan köprü, Silvan ilçesinin yakınlarında yer alıyor. Malabadi Köprüsü'ne herhangi bir toplu taşıma aracı gitmiyor. Bu nedenle Batman ya da Diyarbakır'a geldikten sonra yol üzerindeki tabelalardan yararlanarak özel araç ile ulaşım sağlayabilirsiniz.