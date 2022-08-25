Malatya Hayvanat Bahçesi’nde 32 yavru dünyaya geldi
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MALATYA'NIN Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaklaşık 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan Malatya Hayvanat Bahçesi, aslan, kaplan, kurt, ayı, lama, kanguru, ceylan ve devekuşu gibi 78 türden 1300'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor. 70 dönümlük alana kurulu hayvanat bahçesindeki hayvan sayıları, yeni doğumlarla artıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, "Bu yıl 6 ceylan, 9 cüce keçi, ikişer beyaz geyik, kızıl geyik, sanem keçisi, midilli, üçer yaban keçisi, kurt, birer örümcek maymunu, lama ve kanguru doğdu" dedi. AA