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Giriş Tarihi: 23.4.2024 10:16 Son Güncelleme: 23.4.2024 10:24

Malatya merkezli 3 ilde operasyon: 6 çete üyesi tutuklandı

Malatya merkezli üç ilde organize hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya merkezli 3 ilde operasyon: 6 çete üyesi tutuklandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ve asayiş ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Malatya, Adıyaman ve Bayburt'ta 8 farklı olayda 5 bin 920 metre enerji ve nakil kablosunun çalınması olayları sonrasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Hazro Grubu" olarak bilinen suç çetesine yönelik, Malatya merkezli düzenlen operasyonda, Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol kararı verildi.

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Malatya merkezli 3 ilde operasyon: 6 çete üyesi tutuklandı
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