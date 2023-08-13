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Giriş Tarihi: 13.8.2023 10:35 Son Güncelleme: 13.8.2023 10:40

Malatya’da 1 dakika arayla dün yaşanan iki depremden sonra 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya’da dün art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da 1 dakika arayla dün yaşanan iki depremden sonra 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 16:39'da 4.8, 16:40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremin derinlikleri 7 kilometre olarak açıklandı. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depreme Malatya'da bulunan bir AVM'de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar kendilerini sokağa attı.

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Malatya'da art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, bazı vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi ise sürüyor.

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Malatya’da 1 dakika arayla dün yaşanan iki depremden sonra 16 kişi hastaneye kaldırıldı
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