Malatya’da 100 yıllık su alt yapıları zarar gördü

6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen iller arasında yeralan Malatya'da 14 mahallenin su ihtiyacını karşılayan su kaynağı depremde zarar gördü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya'da alt yapının tamamen zarar gördüğüne dikkat çekerek, "6 Şubat depremlerinin ardından şu ana kadar, 80 bin su arızasını ekiplerimiz çözdü. 10 su depomuz depremde yıkıldı. Doğanşehir ilçemizde tüm su hatlarımız tahrip oldu, ana şebekelerimizi yeniden döşemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar, 1 milyar lira üzerinde ihale yaptık ve vatandaşlarımızın su kaynaklarına hızlı ulaşabilmesi için gece günüz çalışıyoruz." dedi.

ARTÇI DEPREMLER SU KAYNAĞI ETKİLİYOR

Malatya il merkezinin içme suyunu karşılayan Gündüzbey Kaptajnın her artçı depremde etkilendiğini belirten Mert, "Artçı depremler oluyor, her artçı depremde suyumuz etkileniyor. Bizim suyumuza el değmiyor. Bizim suyumuz dağın arasından gelen cazibeli bir kaynak suyu. Allah'ın verdiği büyük bir nimet Malatya'ya ve bizim en önemli değerimiz, can damarımız. Halk sağlığı ekiplerince şehrin günlük farklı bölgelerinde numuneler alınıyor. Geldiğimiz süreçte de suyumuzun şu anda içilebilir noktaya geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

"SU HATLARIMIZIN TAMAMI YER DEĞİŞTİRDİ"

Depremden ardından kayıp su kaçağının yüzde 60'larda olduğunu anlatan Genel Müdür Mehmet Mert, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın koordinatörlüğünde tüm ekibimizle beraber sahada çalışıyoruz. Malatya'da su şebeke hatlarımız deprem ile birlikte tamamen oynadı. 100 yıllık hatlarımız tamamı hasar gördü. Depremden önce yüzde 30-35'lerdeyken, şu an kayıbımız yüzde 60'larda. Kayıp oluşmasının sebebi ise artıcı depremler ve enkaz çalışmalarında kaynaklanıyor. Kayıp oranının düşürebilmek için teknik ekiplerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.