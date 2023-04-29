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Giriş Tarihi: 29.4.2023 20:10 Son Güncelleme: 29.4.2023 20:56

Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, asrın felaketinde büyük büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da 6 bin 205 köy evinin ihalesinin tamamlanarak inşa sürecine başlanıldığını açıkladı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Akçadağ ilçesini ziyaret eden Çalık Başpınar Mahallesi'ndeki bir sosyal tesiste vatandaşlarla bir araya geldi

Çalık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta Malatya genelinde 25 bin 302 köy evinin yapılmasının planlandığı bu kapsamda 6 bin 205 köy evinin ihalesinin de tamamlanarak inşa sürecine başlanıldığını söyledi.

FARKLI İHTİYAÇLARA GÖRE TASARLANDI

Çalık, "Köy evleri farklı ihtiyaçlara göre; beş farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Evler brüt 122 ila 127 metrekare genişliğinde, 3+1 odalı inşa edilecek. Hayvancılık yapanlar içinse 85 metrekarelik ahırlar köy evlerinin projesine dahil edilmiş durumda. İlçede Bahri, Aydınlar ve Esenli Mahallelerimizde inşa sürecine girildi, inşallah bir yıl içerisinde konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ise, vatandaşların köy evleri ile ilgili sorularını yanıtladı.

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Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı
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