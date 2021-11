Malatya’da faciadan dönülmüştü! Çöken binada çalışan işçiler: Çürük olduğunu söyledik

'YÜKSEK KATLI OLSAYDI CAN KAYBI YAŞANABİLİRDİ'

Bölgede inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da şunları söyledi: "Saat 16.52 itibarıyla ihbar geldikten 1-2 dakika sonra en yakın itfaiye ekibimiz sanayi şubemiz, burada oldular. 5 dakika sonra da tüm itfaiye birliklerimiz gerek merkezdeki gerek diğer gruptaki arkadaşlarımızın hepsi olay yerine intikal etti. İlk etapta 3 vatandaşımızı çıkardık, sağlık ekiplerine teslim ettik Çok hızlı ve soğukkanlı davranıldı. Allah'a çok şükür, can kaybı olmaması bizleri çok mutlu etti ve sevindirdi. Burası yüksek katlı bir bina olabilirdi ve daha farklı durumlar yaşanabilirdi. Çok şükür, öyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. 13 tane vatandaşımızın sağlık durumları da gayet iyi, sıkıntıda olan arkadaşlarımız yok. 13 vatandaşımızı çıkardıktan sonra diğer arama-kurtarma ekipleri geldi. Daha sonra arkadaşlarımız enkazda beraber ve koordineli bir şekilde çalıştı. Sağlık çalışanlarımız da büyük gayret gösterdi. Sevindirici tarafı; buranın 2 katlı olması. Allah korusun, yüksek can kaybı yaşanabilirdi."