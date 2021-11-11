Malatya’da faciadan dönülmüştü! Çöken binada çalışan işçiler: Çürük olduğunu söyledik

'ÇOK HASSAS DAVRANMAK ZORUNDAYDIK'

Katipoğlu, 2 kişiyi enkaz altından yaralı çıkarttıklarını belirterek şöyle devam etti: "Çok hassas davranmak zorundaydık. Arkadaşlarımız 'bir tane takma diş bulduk' deyince, daha da hassas davranmalarını istedik. Alt kısımda olduğu için arkadaşlarımız el yordamıyla kazı yaptı ve hemen İl Sağlık Müdürü'müz ile görüştü. Sorduk; hastanede olan biri dişini düşürmüş mü? Eğer bir vatandaş olsaydı, son ana kadar bir iş makinası çalışmayacaktı. Çok şükür, yarım saat sonra haber geldi. Kayıp şahıslara ulaşıldıktan sonra çalışmaları hızlandırdık. Enkaz çalışmaları sabaha kadar devam etti, burayı temizledik. 150 personelimiz görev aldı. İzinli ya da dinlenen olsun, bütün arkadaşlarımız gönüllü geldi."

Öte yandan çöken binanın bulunduğu bölgede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan yol tamamen ulaşıma açıldı. Barikatlarla kapatılan binanın çöktüğü alanda ise polis ekipleri nöbet tutmaya devam ediyor.