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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:51 Son Güncelleme: 12.7.2022 11:53

Malatya'da feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı!

Malatya'nın Darende ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı...

DHA
Malatya’da feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı!

Feci kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri kara yolunda bulunan Develi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhammed Enes Korkmaz yönetimindeki 06 HA 7108 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce yön levhası direğine çarptı, ardından şarampole devrildi. Kazada, sürücü Muhammed Enes Korkmaz (19) ile Fatma Korkmaz (82) yaşamını yitirirken, araçta bulunan Ali K. (50), Raziye K. (54) ve Selen B. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de olay yerindeki incelenme sonrası adli tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya'da feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı!
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