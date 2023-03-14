Malatya’da feci kaza: Aynı aileden 1’i bebek 2 kişi öldü, 3 yaralı!

Kazada Abdulkerim Akyüz ve torunu Züleyha Akyüz hayatlarını kaybetti, Sevim Akyüz (25), oğlu Muhammed Efe Akyüz (6) ile Mehmet Halit Akyüz (35) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, çekiciyle aracın kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.