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Giriş Tarihi: 27.6.2023 20:09 Son Güncelleme: 27.6.2023 21:00

Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Malatya’nın Darende İlçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucunda 1 kişi öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Malatya-Kayseri Karayolu Darende ilçesi Medişeyh mevkiinde meydana gelen trafik kazasında , Y.T. (44) idaresindeki 34 BTC 813 plakalı otomobil ile Darende istikametinden Malatya istikametine seyir halinde iken Ömer Güven (64)idaresindeki 44 DN 461 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza da hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Güven olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan E.T. (17), Y.T. (33), N.T. (13), Z.T. (6) ve E.T. (8) yaralandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslara Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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