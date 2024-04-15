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Giriş Tarihi: 15.4.2024 09:15 Son Güncelleme: 15.4.2024 09:19

Malatya’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Malatya-Elazığ yolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde bir otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada devrilen otobüste bulunan 20 yolcu yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde seyir halinde olan otomobil, karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otobüs yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile otobüste bulunan 20 yolcu yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otobüste sıkışan yaralılar tahliye edilerek Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın nedeni ise araştırılıyor.

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Malatya’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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