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Giriş Tarihi: 10.4.2022 14:12

Malatya'daki deprem sonrası bakanlık harekete geçti

DHA
Malatya’daki deprem sonrası bakanlık harekete geçti

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ön hasar tespit çalışmasına başladı. Deprem sırasında iş yerindeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, dün saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ön hasar tespit çalışması başlattı. Dün akşam saatlerinde 5.2'lik depremin ardından kentte şu ana kadar en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 44 artçı sarsıntı kaydedildi.

5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, oluşan panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte iş yerinde çalışan 6 kişinin dışarı koştuğu anlar yer aldı.

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Malatya'daki deprem sonrası bakanlık harekete geçti
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