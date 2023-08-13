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Giriş Tarihi: 14.8.2023

Malatyalılar geceyi parklarda geçirdi

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatyalılar geceyi parklarda geçirdi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde önceki gün saat 16.39'da 4.8, 16.40'ta 4.5 ve 18.18'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sokaklara çıkan vatandaşlar geceyi açık havada geçirdi. Deprem korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı. Kent merkezindeki Sümer Parkı'nda ailesiyle sabahlayan Zeynep Yılmaz, deprem nedeniyle eve giremediklerini söyledi. Bazı vatandaşlar ise parkta çadır kurup sabahladılar. Malatya'da depremler sırasında panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 16 kişiden büyük kısmının taburcu edildiği öğrenildi.

Ege'de 4.8'lik deprem korkuttu
EGE Denizi Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD dün saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 4.9 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden hafif şekilde hissedildi.

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Malatyalılar geceyi parklarda geçirdi
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