Mali polis devletin 25 milyarını kurtardı

Ankara Mali Şube ekipleri, 2022 yılında yaptığı operasyonlarla resmi belge sahtecilik yapan suç örgütleri, tefeci, kalpazan, nitelikli dolandırıcı ve çetelerin kabusu vatandaşın ise umudu oldu. Ankara Mali polisinin, 'Demir Yumruk' 'Ata Dedeler', 'Kança', 'İleriler', 'Tefeciler', 'Devremülk', 'Sahte Rapor', 'Emeklilere Kolay Kredi', 'Deterjan Pazarı' başta olmak üzere düzenlediği operasyonlar Türkiye'nin gündeminde uzun süre yer aldı. Ankara polisin üst üste yaptığı operasyonlarla tefeciler nefes alamazken kalpazanlar ise sahte para imalathanesi kuramadığı il haline geldi.

DEMİR-ÇELİK PİYASASINI MANİPÜLE

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 30 kişiden oluşan özel ekip, 10 ay boyunca her bilgi, belge ve detay titizlikle değerlendirildi. 3 ayrı suç örgütü tespit edildi. Örgütlerin, demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 105 milyar liralık sahte fatura ile kamunun 25 milyar lira zarara uğratıldığı saptandı. Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapıldı. 3 ayrı gruba yönelik operasyonlarda, suç grubu liderleri Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ında aralarında bulunduğu 374 şüpheli gözaltına alındı. Kasalarda bulunan yüklü miktarda nakit paraya el konulurken, paraların sayım ve tespit işlemleri gün boyu sürdü. Aramalarda 4 kamyon dolusu belge incelemek üzere el konuldu.

ATA DEDELER OPERASYONU

Devlet kadrolarında görev yapan amir, memur, bürokrat ve FETÖ'den ihraç edilen isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup, Pınar Taşçı kod isimli kadının liderliğinde "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak kendilerini tanımlayarak "Dedeler" ismini verdikleri şebeke kurdu. Örgüt içerisinde "Büyük Atadede, Atadede, Başdede" gibi unvanlar verdikleri çete üyelerini "protokol harç bedeli" adı altından para alarak örgüte dahil eden şebekenin, nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Ankara Mali polis, şebekenin içerisinde görev yapan Ağır Ceza Reisi ile geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Savcılığı yapan iki ismin de aralarında olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı.





TEFECİLERE ANKARA DAR EDİLDİ



Tefeciler, 145 kişiyi mağdur ederken tehdit ve baskıyla 5 milyon haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Ödeme yapmayan mağdurların işyeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, tespit ettikleri adreslere örgüt üyelerini gönderip mağdurları alıkoyarak örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası; tefecilik yapan suç örgütüne yönelik 9 adrese eş zamanlı düzenlediği ''Kanca'' operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Mali polis ayrıca, tefecilik yapan 10 ayrı gruba operasyon düzenleyerek vatandaşın rahat bir nefes almasını sağladı.

13 PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN VURGUN

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve niteliklim dolandırıcılık suçu işleyen "İleriler" suç örgütüne operasyon düzenleyerek çökertti. İleriler suç örgütünün, yüksek faizle tefecilik yaparak 200 kişiyi borçlandırdığı ve ödeme yapamayan kişilere boş senet imzalatarak mal varlıklarına ipotek koydurduğu ortaya çıktı. Tefeciliğin yanında 13 paravan şirket kuran örgüt, yüksek kilometre araçları satın alarak kilometrelerini düşürdükleri 211 aracın satışını yaptıkları tespit edildi. Örgüt yöneticileri, üyelerin yakalanması durumunda kendi adlarını vermemesi halinde cezaevinde bakacakları vaadinde bulunurken tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 13 milyon lira haksız kazanç sağladı. Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine operasyon düzenleyerek çökerdi.

YENİ ÇİFTLİK BANK VAKASI

Deterjan Pazarı adlı sistemle "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyurarak 1 yılda 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Firma, sistemi duyurabilmek için birçok fenomene reklamlarında yer vererek ön plana çıkmasını sağladı. Deterjanpazari.com da oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Berke Üzrek, Öykü Çelik ve Melek Baykal'ın reklamlarda oynattı. Ankara Mali polisi firma sahibi Süleyman Kocabaş'nda aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

HEDEF DEVREMÜLK SAHİPLERİ

Dolandırıcılar, devremülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çaldıktan sonra kurdukları 9 paravan şirket üzerinden mülk sahiplerine ulaşarak 100 bin lira değerindeki devremülklerini yabancı yatırımcılara 1 milyon liraya satacaklarını aktardı. Satışının yapılabilmesi için internet sitesine ilan vereceklerini belirterek dolandırıcılar, imzalattıkları reklam sözleşmesi tutarını kredi çektirirken bu yöntemle 71 kişiden 6 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Dolandırıcıları kimlik ve iletişim bilgilerinin yanında hazırladıkları üyelik bilgi formu ile adeta fişleme yaptıkları görüldü. Ankara Mali polis, Ankara merkezli 17 ilde 30 ev ve işyerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 kişiyi gözaltına aldı.

SAHTE RAPORLA EMEKLİ OLMAYA ÇALIŞTILAR

Sahte rapor çetesi, rapor isteyen kişilerden 10 bin lira karşılığında engelli sağlık raporu için uygulanan "Balthazard" adı verilen engel oranı hesaplama yönteminin sürecin başından sonuna kadar takip ettikleri ve işlemlerin başında kendilerinin durduğu ortaya çıktı. Muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonu yüksek çıkarması için zeytin yedirdikleri tespit edildi. Hasta olmayan kişilerin yerine çete üyelerinden şeker, tansiyon hastası olanlar kan tahlili verdiği belirlendi. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilere özel hastanelerde anjiyo işlemi yaptırdıkları, daha sonra devlet hastanesine giderek heyet raporu aldıkları belirlendi. Mali polis, şebekeyi 9 ay boyunca adım adım takibe aldı ve tespit ettiği 17 kişiyi Hakem Hastanesine sevk ettirerek engelli değil sağlıklı olduklarını ortaya çıkarırken 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 milyon lira kamu zararının önüne geçildi.