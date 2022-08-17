Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play off maçları oynanmaya başlıyor. Türkiye'yi Avrupada Sivasspor ve Fenerbahçe temsil edecek. Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda sorusu sürekli olarak soruluyor. TRT Spor, Exxen ve TV8,5 üzerinden Avrupa maçları yayınlanıyor. Peki, Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda? Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar