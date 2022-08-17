Haberler Yaşam Haberleri Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 16:25

Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye’yi Avrupa Ligi’nde temsil eden iki takımdan biri olan Yiğidolar, İsveç deplasmanına konu oluyor. Futbolseverler Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Yiğidolar Türkiye Kupası’nı evine götürerek Avrupa Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı. Vatandaşlar Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play off maçları oynanmaya başlıyor. Türkiye'yi Avrupada Sivasspor ve Fenerbahçe temsil edecek. Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda sorusu sürekli olarak soruluyor. TRT Spor, Exxen ve TV8,5 üzerinden Avrupa maçları yayınlanıyor. Peki, Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda? Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

MALMÖ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe saat 20.00'de Malmö'de oynanacak.

MALMÖ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Malmö Sivasspor maçı canlı yayınla TRT Spor ekranlarında şifresiz şekilde yayımlanacak.

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Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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