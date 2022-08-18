Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö Sivasspor maçı ne zaman, sat kaçta, hangi kanalda?

Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Kırmızı Beyazlılar, İsveç deplasmanında iyi bir galibiyet alıp kendi evinde rahat bir şekilde rövanş maçını oynamak istiyor. Futbolseverler, Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Malmö Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
MALMÖ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Ligi maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe saat 20.00'de Malmö'de oynanacak.
MALMÖ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Malmö Sivasspor maçı canlı yayınla TRT Spor ekranlarında şifresiz şekilde yayımlanacak.