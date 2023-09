Maltepe’de bitmeyen meydan isyanı: Altı bitti, üstü kaldı

"SİFTAH YAPAMADAN DÜKKAN KAPATIYOR"

Çalışmaların söz verilen tarihte bitirilmediğini belirten çevre esnafı Yakup Sukas, "Burada rezilliği görüyorsunuz. Esnafın 3 seneden beri anası ağlamış. Burada herkes batık durumda. Hala bitirdikleri yok. Kimse net bir zamanda vermiyorlar. Verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmedi. İnsanlar buraya artık gelmez oldu. İş yapamıyoruz, öyle dükkanlar var ki akşama kadar bir insan içerisine girmiyor, siftah yapamadan dükkan kapatıyor. Şu an biraz açıldı, bir ay öncesine kadar her yer kapalıydı. Bariyerler çekilmişti, her taraf kapalıydı. Hala parkeler yarım yamalak döşenmiş bıraktılar. Burada cam açamıyoruz. Sulama aracı istiyoruz o da gelmiyor. Haftada bir kere belki geliyor suluyor. Büyükşehir'i arıyoruz 'Maltepe ilgileniyor' diyor, Maltepe'yi arıyoruz 'Büyükşehir ilgileniyor' diyor" dedi.