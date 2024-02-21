Maltepe’de taksi durağında silahlı kavga

Olay, 16 Şubat Cuma günü saat 10.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Çınar sokakta bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksi durağı sahibi Güngör Aslan ile kardeşi Yusuf Aslan'ın arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Yusuf Aslan, taksi durağında şoför olan Fırat Nebi Sürer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ağabeyi Güngör Aslan ile samimi olmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine durağa gelen Sürer ile taksici Yusuf Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken duraktaki diğer şoförler kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkesini kontrol edemeyen Yusuf Aslan, Fırat Nebi Sürer'in bacaklarına ateş etti. Sürer yaralanırken, Yusuf Aslan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Yusuf Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde taksi durağına gelen Yusuf Aslan'ın şoför Fırat Nebi Sürer ile tartıştıktan sonra silahla bacağına ateş ettiği görülüyor. Sürer'in bacağını tutarak acıyla kendini yere atması da görüntülerde yer alıyor. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada şüpheli olaydan bir gün sonra yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında olayı aralarında bulunan husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi.18 Şubat Pazar günü 'Kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi. Aslan hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. (DHA)