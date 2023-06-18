Maltepe’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Maltepe sahil yolu, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Cabar'ın kullandığı 34 EP 3366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yanında ilerleyen 34 CPC 657 plakalı otomobile çarptı, daha sonra çelik halatları aşarak kaldırımdaki reklam tabelasının direğine vurdu. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Cabar ağır yaralanırken, yanındaki İsmail Arda Çiçek hafif şekilde yaralandı. Diğer otomobilde bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık durumu ciddi olduğu belirtilen Fatih Cabar'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.



Kazanın görgü tanığı Hüseyin Kılıç, "Bir kişi araçtan dışarı fırlamıştı. Bir kişi direksiyonun başındaydı, direksiyonun başındaki zar zor kurtardık" dedi.



Görgü tanığı Murat Güler ise, "Seyir halinde geliyorduk, arkadaşlar ön tarafta gidiyordu. Araç bir an yalpa yaptı, gördüğümüz buydu. Yalpa yaptığı esnada yanındaki otomobile bir dokunduktan sonra buradan içeri girdi. Direğe çarpıp yan döndü. O sırada bizim gördüğümüz zaten kanlardı. Biz geldik bir hemşire abla vardı ilk müdahaleyi o yaptı. Elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştık. Sürücüyü itfaiye kesim yaparak çıkarttı ama sürücünün durumu iyi değildi, nabzı yoktu. Yanındaki kişinin omuzu çıkmıştı, o iyiydi" diye konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.