Maltepeliler’in park zaferi

Barış Manço Parkı’nı betonlaştırma projesine mahalle halkı direnerek yanıt verdi. Tepkiler üzerine belediye projeyi iptal etti
ABONE OL
Maltepe'de Feyzullah Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nın belediye tarafından kafe ve umumi tuvalet yapılacağını belirten mahalle sakinleri 10 gün boyunca eylem yaptı. Mahallelinin eylemi ses getirdi. Maltepe Belediyesi, projeyi iptal ettiğini açıkladı. Barış Manço Parkı'nın önündeki alanın kazılması nedeniyle nöbet tutmaya başlayan mahalle sakinleri, imza toplayarak, şikayet dilekçelerini yetkililere gönderdi.
Ağaçların kesilmesini istemediğini ifade eden Altan Molikoğlu "Çocukların büyük bir parkı kaldırılıyor, ayıptır. Maltepe Belediyesi burayı kiraya vermiş, kafe yapacaklar, burası yok olacak" dedi. Maltepe Belediyesi, tepkiler üzerine parkı betonlaştıracak "büfe ve umumi tuvalet" projesinden vazgeçildiğini açıkladı.