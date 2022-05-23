Haberler Yaşam Haberleri Manav dükkanında silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
Giriş Tarihi: 23.5.2022 23:57

Manav dükkanında silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı

İHA
Manav dükkanında silahlı çatışma: 3’ü ağır 5 yaralı

Samsun'da bir manav dükkanından iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olaydan 3 saat sonra manav dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manav dükkanı sahibi O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda manav O.Ş., oğlu Ö.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. ile yoldan geçen R.G. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda vurulan baba oğulun yakınları ise manav dükkanına saldırarak, içindeki meyve ve sebzeleri sokağa saçtılar. Manav O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, saat 22.00 sıralarında manav dükkanı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
Moody's'ten 6 maddede çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu!
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz
SON DAKİKA: MİT'ten Musul'da nokta atış! Terör örgütünün kritik ismi öldürüldü! İşte operasyondan ilk kareler...
Son dakika | Başka bir savaş kapıda mı? Biden'ın açıklamaları sonrası Çin'den ABD'ye gözdağı: Bizi hafife almayın
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
Başkan Erdoğan Niğde'deki kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenazesine katıldı
Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Manav dükkanında silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA