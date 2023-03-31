‘Mancs özverinin ve cesaretin sembolü’

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında, İzmit ilçesindeki Pişmaniyeciler Çarşısı'na geldi. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından karşılanan Novak, depremde arama kurtarma görevine katılan Kocaeli itfaiyesi personeliyle buluştu.Novak, daha sonra 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 3 yaşındaki bir çocuğun enkazdan kurtarılmasını sağlayan Macaristan arama kurtarma köpeği "Mancs"in heykelinin açılışına katıldı. Törende konuşan Novak, "Doğal afetler meydana gelir; engel olmayız. Sonrasında ne yapacağımız önemlidir. En hızlı şekilde yardıma koşmamız gerekir. Türk-Macar dostluğu çok güçlendi. Mancs bizim için özverinin ve cesaretin sembolü" dedi. Konuşmaların ardından Novak, Büyükakın, Mancs'in sahibi Laszlo Lehoczki, Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat heykelin açılışını yaptı.