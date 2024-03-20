Haberler Yaşam Haberleri Mandela’nın torunu, Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor
Giriş Tarihi: 20.3.2024 16:53 Son Güncelleme: 20.3.2024 17:49

Mandela’nın torunu, Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor

20 ülkeden siyasetçi, iş ve akademi dünyasının temsilcileri Filistin için küresel zirve ve Avrupa Küresel Formu’nda bir araya gelecek. Gazze’deki katliama dikkat çekmek için Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ve Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara, Filistin'e destek için İstanbul'da buluşacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Mandela’nın torunu, Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor

Politik ve ekonomik süreçlerde müslümanların etkili olduğu coğrafyaların gündemini değerlendirmek ve gelecek dönemde yenilikçi stratejiler belirlemek adına düzenlenen Avrupa Müslüman Forumu, bu yıl 20 ülkeden alanında çok sayıda uzman ismi bir kez daha İstanbul'da Çırağan Sarayında buluşturuyor.

Mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentilerin ele alınacağı Filistin İçin Küresel Zirvesi'ne Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Ali al-Qaradagri, EMF Müslüman Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Lauren Booth, İrlanda Sinn Fein Partisi Başkanı Mary Lou McDonald, Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, AMMALE Genel Sekreteri Farid Hannache, Ramallah Başpiskoposu Illias Auant, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu'ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Che Guevara'nın kızı Aleida Guevara, Sırbistan Ulusal Meclis Üyesi Usame Zukorlic, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ve İngiltere İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn gibi isimler katılacak.

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Mandela’nın torunu, Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor
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