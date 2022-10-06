Mangal partisi cinayetine müeebbet hapis

Mudurnu ilçesine bağlı Yenişeyhler Köyü'nde bir araya gelen 6 kişinin mangal partisinde bıçak darbesi alan Güray Uzun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası kasten adam öldürme suçundun tutuklanarak cezaevine gönderilen Ferdi Gül'ün son duruşması görüldü. Gül, üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş ve olay anında kendisinin dövüldüğünü, baygınlık geçirdiğini, bu esnada uzun boylu bir gölgeyi gördüğünü, cinayeti de bu gördüğü gölgenin işlediğini söylemişti. Mahkeme heyeti ise deliller ışığında, Gül'ün müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vererek, sanığın İstinaf Mahkemesine itiraz hakkının bulunduğunu bildirdi.