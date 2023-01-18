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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Manisa, SMA’lı Duru için seferber

Manisa, SMA’lı Duru için seferber
Manisa'nın Salihli ilçesinde SMA hastası Duru Sağlık'ın tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasında gerekli olan 1 milyon 810 bin doların yüzde 73'ü toplandı. Önceki gün Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları simit, poğaça ve kruvasanları Duru'nun kampanyasına bağış yapmak için sattı. Dün de Kula Tabduk Emre İlkokulu öğrencileri Duru için topladıkları yardım paralarını ilgili hesaba aktarmak için banka şubesine gitti. Minikler 'Duru'ya sağlık olsun' yazılı pankartlar taşıdı.

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Manisa, SMA’lı Duru için seferber
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