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Giriş Tarihi: 13.10.2021 13:30 Son Güncelleme: 13.10.2021 13:32

Manisa'da araç TIR'ın altına girdi! Korkunç kareler..

DHA
Manisa’da araç TIR’ın altına girdi! Korkunç kareler..

Manisa'da korkunç bir kaza yaşandı. TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

Feci kaza, saat 09.30 sıralarında Akhisar-Saruhanlı kara yolu Koyuncu Mahallesi yakınlarında oldu... Mutlu Tüfekçi'nin (42) kullandığı 16 LBT 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki B.İ. idaresindeki 31 FN 976 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Tüfekçi ile yanındakiler Serap Tüfekçi (41) ile Remziye Tüfekçi (66) yaralandı.

İlk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Tüfekçi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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Manisa'da araç TIR'ın altına girdi! Korkunç kareler..
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