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Giriş Tarihi: 14.1.2024 15:54

Manisa'da bir vatandaş cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Vahit Arslan (53), cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

DHA
Manisa’da bir vatandaş cami tuvaletinde ölü bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Kuyualan Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazı için gelenler, cami tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin Vahit Arslan olduğunu tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Arslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da bir vatandaş cami tuvaletinde ölü bulundu
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