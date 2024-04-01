Manisa’da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi can verdi

Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, M.A'nın ( 25) kullandığı 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü Nadi Çekin ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.