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Giriş Tarihi: 22.11.2021 05:16

Manisa'da gece yarısı silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

DHA
Manisa’da gece yarısı silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Manisa'da gece yarısı silahlı çatışma çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D., hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı arıyor.

Manisa'daki olay 22.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi 3103 Sokakta meydana geldi. Hasan D., sokak üzerinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KAYIPLARA KARIŞTI!

Hasan D.'yi sol bacağından vuran kişi kayıplara karışırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Manisa'da gece yarısı silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
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