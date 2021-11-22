Manisa’da gece yarısı silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Manisa'daki olay 22.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi 3103 Sokakta meydana geldi. Hasan D., sokak üzerinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KAYIPLARA KARIŞTI!

Hasan D.'yi sol bacağından vuran kişi kayıplara karışırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.