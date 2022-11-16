Manisa’da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada Balıkesir plakalı araç sürücüsü A.H. (47) ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ş.Y. (30) isimli şahıslar hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı. Manisa plakalı aracın sürücüsü Ö.K. (47) ve araçta yolcu olarak bulunan F.Y. (48) ve F.G. (48) isimli şahıslar yaralandı. Manisa plakalı araçta bulunan F.B. (79) ve R.A (64) isimli kadınlar ise olay yerinde hayatını kaybetti.