Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da maden ocağında toprak kayması: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 9.5.2023 22:40 Son Güncelleme: 9.5.2023 23:55

Manisa'da maden ocağında toprak kayması: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde açık madencilik yapılan bir ocakta toprak kayması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hayatını kaybetti, 4 yaralının tedavisi sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da maden ocağında toprak kayması: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Darkale mevkisinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden durumu ağır olan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi.

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Manisa'da maden ocağında toprak kayması: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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