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Giriş Tarihi: 28.3.2024 01:01 Son Güncelleme: 28.3.2024 02:05

Manisa'da 'sahte avukat' operasyonu: 5 tutuklama

Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtıp, bir vatandaşı farklı tarihlerde toplam 500 bin TL dolandıran 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

DHA
Manisa’da ’sahte avukat’ operasyonu: 5 tutuklama

Manisa'da; S.B. (34) isimli vatandaştan, farklı tarihlerde kendilerini avukat olarak tanıtan kişiler tarafından araç alım satımı bahanesiyle para istendi. S.B., kendisinden istenilen parayı avukat sandığı kişilere vermek için farklı tarihlerde bankadan kredi çekti. Toplamda yaklaşık 500 bin TL'lik kredi çeken ve sahte avukatlara teslim eden S.B., daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, D.İ. (33), E.S. (38), Ö.B. (36), Ö.A. (27) ve S.A. (21) isimli şüphelileri tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Manisa'da 'sahte avukat' operasyonu: 5 tutuklama
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