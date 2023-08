Manisa’da sanayi sitesinde yangın: 2 iş yerinde büyük hasar oluştu

Ünlü, esnafa geçmiş olsun dileğini ileterek, şöyle konuştu:

"En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Sanayi sitesinde bu tür yangılarla ilgili bunların büyüyememesi veya tehlikeli iş kollarının gerekli tedbirler alınarak, bundan sonraki yangın gibi olumsuz durumlarla ilgili daha tedbirli ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yangının çıkış sebebi şu an için belli değil. Adli merciler gerekli çalışmayı yapacaklar. Yangının çıkış sebebi, ihmal var mı, kasıt var mı, müdahalede gecikme var mı, bunların hepsi araştırılacak. Esnaflarımızın ve sanayi sitesi sakinlerimizin birtakım talepleri ve yakınmaları var. Hepsini saygıyla karşılıyoruz. Esnaflarımızın zararları gerekli kurumlarımızla karşılanacaktır. Biz her türlü desteği vermeye hazırız."

Vali Ünlü, incelemelerinin ardından hastanedeki yaralıları da ziyaret etti.