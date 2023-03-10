Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da trafik kazası! Tıra çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.3.2023 06:17

Manisa'da trafik kazası! Tıra çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA
Manisa’da trafik kazası! Tıra çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Enver Özer (44) yönetimindeki 35 ATZ 049 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ümit Çalışkan'ın (53) kullandığı 45 NS 497 plakalı canlı tavuk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Nihat Özkan ve Vedat Özer kamyonetin ön kısmında sıkışırken, sürücü Enver Özer ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Vedat Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nihat Özkan ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vedat Özer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, TIR sürücüsü Ümit Çalışkan ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Son dakika: Adıyaman Sincik'te korkutan deprem
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da trafik kazası! Tıra çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA