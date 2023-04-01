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Giriş Tarihi: 1.4.2023 22:42 Son Güncelleme: 1.4.2023 23:08

Manisa’da üretilecek laleler kadınlara gelir kapısı olacak

Manisa Şehzadeler Belediyesi, başlattığı çalışmayla laleleri kendi bünyesinde üreterek ilçedeki çiftçi kadınlara destek sağlayacak. Satın alınarak çoğaltılan 10 bin adet lalenin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da üretilecek laleler kadınlara gelir kapısı olacak

Şehzadeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ile ilçedeki parkları süsleyecek lalelerin üretimini belediye bünyesinde gerçekleştirecek. Bu proje için ilk etapta satın alınan 10 bin adet lale soğanının çoğalarak yaklaşık 50 bin adet olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkan Çelik, çalışmanın bir sonraki aşamasında ilçedeki kadın çiftçilerin üretime dahil edileceğini söyledi.Kadın üreticiler tarafından üretilecek olan laleleri belediye olarak satın alacaklarını, bu şekilde de kadın istihdamına da destek olacaklarının altını çizen Çelik geçtiğimiz aralık ayında toprakla buluşan lalelerin ilk hasadını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

50 BİN ADET LALE SOĞANI ELDE EDİLECEK

Çelik " Belediye olarak ilçemizdeki park ve bahçeleri süslemek için lale satın alımı yapıyorduk. Ancak şimdi farklı bir çalışma ile satın almış olduğumuz 10 bin adet lale soğanını burada yetiştiriyoruz. Bugün çiçek açmış olan lalelerin çiçek kırımını yapacağız. Bu yapacağımız çalışma ile toprak altında bulunan lale soğanları daha da gelişerek çoğalmış olacak. Burada ürettiğimiz lale soğanları haziran ayı içerisinde sökülerek, soğuk hava depolarımızda muhafaza edilecek. Bu lale soğanlarımızın aralık ayı içerisinde parklarımıza ve bahçelerimize dikimini yapacağız. Burada başlattığımız bu uygulama ile satın almış olduğumuz 10 bin adet lale soğanından yaklaşık 50 bin adet lale soğanı elde etmiş olacağız " diye konuştu.

KENDİ LALEMİZİ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Bu çalışmaları önümüzdeki yıllarda da sürdürerek, 'kendi lalesini kendi üreten bir belediye' olacakları ifade eden Çelik " Bu çalışmamız ile kadın istihdamına katkı sağlaya bilmek adına, kadın çiftçilerimiz de bu üretime dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu noktada da değerli tunca Mahallesi Muhtarımız Suna Marangoz hanımefendi de bizlere katkılar sunuyor. Bu ilk etap ekilen laleler tamamen kendi personellerimiz tarafından ekilip hasat edildi. Bundan sonraki süreçte de bende lale üretimine katkıda buluna bilirim diyen kadın çiftçilerimize bu lale soğanlarını da dağıtacağız. Kadın çiftçilerimizin ekip çoğaltıp geliştirdiği bu lale soğanlarını kendilerinden satın alacağız. Bu şekilde kadın çiftçilerimizi desteklemiş olacağız. Bundan sonra kendi lalemizi üreterek şehrimizin tüm alanlarını bu rengârenk laleler ile süsleyeceğiz" dedi.

KADIN İSTİHDAMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR PROJE

Projenin kadın istihdamı açısından önemli bir proje olduğunu ifade eden Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz ise "Böylesine önemli bir proje için Şehzadeler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz ile birlikte yürüteceğimiz bu projemizde ilçedeki kadın üreticilerimize destek olacak, hem üretime hem de kadınlarımızın istihdamına destek olmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı açıklamanın ardından park ve bahçeler müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın personellerle birlikte lale hasadı yaptı.

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