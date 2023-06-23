Manisa’da yanan geri dönüşüm tesisine 7 milyonluk ceza





7 MİLYONLUK CEZA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geniş bir alanda bulunan fabrikada metal işleme ve geri dönüşüm olmak üzere aynı firmaya ait iki işletmenin bulunduğu belirtilerek, "İşletmelerin fiziksel koşullarının uygun olmadığının tespiti ve çevre kirliliğine neden olmasından dolayı Çevre İzin ve Lisanslarının iptal edilmek üzere Bakanlığımıza bildirilmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu 20 (v) maddesi kapsamında münferit her iki firmaya da ayrı ayrı çevre kirliliği oluşturması sebebiyle 3 milyon 665 bin 289 lira idari para cezası uygulanmış olup, söz konusu firmalara toplam 7 milyon 330 bin 578 lira ceza kesildi. Çevre İzin ve Lisansının iptaline müteakip Kapatma Planı kapsamında yangın sonrası atıkların Bakanlığımızdan lisanslı tesislere gönderilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda, işletmelerin münferit adreste çevre kirliliğine sebebiyet vermesinden dolayı Türk Ceza Kanunu 181 ve 182 inci maddeleri kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunulmuştur" denildi.