Manisa’daki arazide petrol arama çalışmaları başlıyor

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına suyla müdahale etti. Ancak ham petrolün yandığı alana su sıkılınca yangın daha da alevlendi. İtfaiye ekipleri otların tutuştuğu alanı söndürdü ancak ham petrol ile dolu olan çukurlar 1.5 saat boyunca yandıktan sonra kendi kendine söndü. Türkiye Petrolleri ekibi inceleme yapmak üzere olay yerinden bir numune aldı. Konu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na da aktarıldı.

ÇOK KALİTELİ PETROL ÇIKTI

TPAO tarafından alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri siyah sıvının çok kaliteli petrol çıkmasının ardından kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespiti için kuyu açma çalışması başlattı.

PETROL ARAMA RUHSATI DA VERİLDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Manisa'daki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya, Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.