Manisa’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: ’Yasak aşk!’

Olay, geçen 26 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Selendi ilçesi kırsal Kazıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Yuca, komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma, şüphe üzerine T.B. (37) ve eşi H.B.'yi (40) gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgularında çelişkili ifadeler veren T.B. ve eşi H.B., cinayeti itiraf etti. T.B., Tuncay Yuca'nın eşi H.B. ile ilişkisi olduğunu, bu nedenle öldürdüklerini kabul etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. ve H.B. tutuklandı.