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Giriş Tarihi: 6.11.2023 09:38

Manisa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Manisa’daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Selendi'den Demirci ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Kemal S. yönetimindeki 45 RV 427 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Ş. idaresindeki 45 U 3191 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole kayarken, traktör ise kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobil sürücüsü Kemal S. ile yolcu konumunda bulunan Gamze C, Sena T, İlknur C. ile traktör sürücüsü Ramazan Ş. ve yolcuları Meryem M. ve Dursun M. hafif şekilde yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Selendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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