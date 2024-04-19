Haberler Yaşam Haberleri Manisa'nın Selendi ilçesinde okul servisi kaza yaptı
Giriş Tarihi: 19.4.2024 09:49 Son Güncelleme: 19.4.2024 09:59

Manisa'nın Selendi ilçesinde okul servisi kaza yaptı

Manisa'nın Selendi ilçesinde okul servisi ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 öğrenci hafif şekilde yaralanırken Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’nın Selendi ilçesinde okul servisi kaza yaptı

Manisa'nın Selendi ilçesi Omurlar Mahallesi'nde meydana gelene kazada, Çortak Ömer Nimet Kahraman İlköğretim kurumunda eğitimlerini yapan ortaokul öğrencilerini taşıyan H.E'nin yönetimindeki servis aracı ile karşı yönden gelen A.B idaresindeki kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 öğrenciden 8'i Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi. Öte yandan kaza haberini alan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin durumları hakkında hastane başhekimliğinden bilgi alan Okumuş, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'nın Selendi ilçesinde okul servisi kaza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA