Manisa’nın Selendi ilçesinde okul servisi kaza yaptı

Manisa'nın Selendi ilçesi Omurlar Mahallesi'nde meydana gelene kazada, Çortak Ömer Nimet Kahraman İlköğretim kurumunda eğitimlerini yapan ortaokul öğrencilerini taşıyan H.E'nin yönetimindeki servis aracı ile karşı yönden gelen A.B idaresindeki kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 öğrenciden 8'i Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi. Öte yandan kaza haberini alan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin durumları hakkında hastane başhekimliğinden bilgi alan Okumuş, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.