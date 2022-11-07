Mantardan zehirlenen çift öldü

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Yusuf Yavuz (62), eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz, 4 Kasım'da topladıkları mantarlardan yedi. Zehirlenen 3 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Yavuz sabah saatlerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Yavuz da birkaç saat sonra vefat etti. Tuğba Yavuz'un ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yusuf Yavuz, Gümüşova Yeni Mahalle'de Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.