Mantardan zehirlenerek öldü eşi yoğun bakımda

İstanbul Sarıyer'de ormandan topladıkları mantarı yiyen Yusuf Yıldız (60) ve eşi Feriza Yıldız zehirlendi. Yusuf Yıldız hayatını kaybederken eşi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yıldız çifti, ormanlık alanda topladıkları mantarları birlikte yedi. Bir süre sonra rahatsızlanınca zehirlendiklerini anlayan çift, hemen hastaneye gitti. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından eve dönen çift, tekrar fenalaşınca bir kez daha hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerde Yusuf Yıldız ve eşi Feriza Yıldız'ın zehirlendiği belirlendi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisine yatırılan çift tedavi altına alındı. Yusuf Yıldız, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen geçen perşembe günü hayatını kaybetti. Yıldız, önceki gün Kilyos Mezarlığı'na toprağa verildi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Feriza Yıldız'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Ordu'nun Ünye ilçesinde de aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi. Çatak Mahallesi'nde oturan Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı. Kaldırıldıkları Ünye Devlet Hastanesi'nden 5'i Samsun'a, 1'i de Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevedilen 6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.