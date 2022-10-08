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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:07

Mardin Artuklu Üniversitesi tarihi buluşmaya ev sahipliği yapıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Akademi-Medrese Buluşmaları çerçevesinde çok sayıda değerli ismin katılacağı "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

İHA
Mardin Artuklu Üniversitesi tarihi buluşmaya ev sahipliği yapıyor
Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen çalıştay, 8-9 Ekim 2022 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çalıştaya ülke genelinden akademisyen ve medrese alimleri katılacak.

"MEDRESELER DE AKADEMİK KURUMLAR DA TOPLUMUMUZUN BİR GERÇEKLİĞİDİR"
İslâm'ın ilk yıllarından itibaren Müslümanların eğitim kurumlarını sahiplendiğini, olgunlaştırdığını ve hayatın merkezine aldığını söyleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu tecrübenin kurumsal ifadesi olan medresenin, modern dönemle birlikte rolünü akademik kurumlarla paylaştığını ifade etti.
Klasik eğitim geleneğini sürdüren medrese ile modern eğitim modelini benimsemiş akademik kurumların İslami ilimlerin öğretilmesinde toplumun bir gerçekliği olarak varlığını sürdürdüğünü anlatan Özcoşar, farklı profillere sahip olan bu kurumların tecrübesini ele alarak birlikte değerlendirmek ve bir buluşmaya dönüştürmek, bu kurumların imkan ve fırsatlarını saptamasını sağlayacağını ifade etti.
Özcoşar, ülkenin farklı yerlerinden konunun uzmanı birçok değerli ismin katılımıyla gerçekleştirilecek ve 2 gün boyunca sürecek olan çalıştaya ilgili herkesi davet ettiklerinin belirtti.
Bu amaçla Mardin Artuklu Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen Akademi-Medrese Buluşmaları "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı"nda İslamî ilimleri öğreten kurumlar ile medresenin sahip olduğu imkanlar ve fırsatların; söz konusu kurumların teorik ve tarihsel arka plânları, amaçları ve müfredatları, öğretme ve öğrenme süreçleri, karşılaşma pratikleri ve gelecekleri açısından ele alınacak.

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Mardin Artuklu Üniversitesi tarihi buluşmaya ev sahipliği yapıyor
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