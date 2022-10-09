Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Akademisyen ve Medrese Alimleri Kasımiye Sohbetleri’nde bir araya geldi

Kasımiye Sohbetlerinde ayrıca Dr. Rıfat Ablay ve Yusuf Didar misafirlere bir kaside dinletisi sundular.

Tarihi Kasımiye Medresesinin avlusunda havuz başında şark ortamında gerçekleştirilen program, çalıştay nedeniyle Mardin'de bulunan akademisyen ve medrese alimleri ile bütün katılımcılara unutamayacakları bir akşam yaşattı.