Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet ile Mardin bayram namazı saati

Kadim şehir Mardin bayram namazı saati merakla aratılıyor. İki dinin birlikte hoşgörü ile yaşadığı ilde yaşayan Müslümanlar, Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunu yöneltiyor. Diyanet, geçtiğimiz günlerde il il bayram namazı saatleri 2022'yi paylaştı. Böylece her il farklı saatte namaz kılacak. İşte Mardin bayram namazı saati!
MARDİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet tarafından her il için bayram namazı saatleri paylaşıldı. Mardin bayram namazı saati 05.37 olarak belirlendi.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.